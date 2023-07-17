10 Fakta Unik Sealand, Negara Terkecil di Dunia yang Pernah Dilelang hingga Tak Diakui PBB

SEALAND merupakan sebuah negara dengan ukuran yang paling kecil di dunia, dan luas 4.000 meter persegi saja.

Negara ini terletak sekitar 19 kilometer dari lepas pantai Inggris. Namun, keberadaan wilayah ini tidak diakui secara resmi sebagai sebuah negara oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), selain kawasannya yang kecil, berikut adalah 10 fakta unik tentang Sealand yang perlu diketahui;

1. Berdiri di atas benteng bekas

Berbeda dengan negara-negara pada umumnya yang punya wilayah daratan dan laut. Salah satu hal yang cukup menarik dari negara ini ialah letaknya yang berada di atas sebuah benteng raksasa bernama Fort Roughs.

2. Benteng Fort Roughs dibangun di masa Perang Dunia II

Benteng ini dibangun oleh pemerintah Inggris pada masa perang dunia kedua untuk mengawasi orang-orang Jerman yang meletakkan ranjau di lepas pantai Inggris.

3. Ditempati Radio Caroline

Pada tahun 1965 benteng ini diduduki oleh seorang bajak laut karena dengan kemudahan untuk menawarkan musik-musik populer, yang membawa Radio Caroline dengan minta pengiklan yang tinggi.

Namun hal tersebut tidak berlangsung lama karena Mayor Paddy Roy Bates mengambil alih benteng dengan bantuan hukum yang berlaku.

4. Fort Roughs dijadikan negara

Setalah mengambil alih dari bajak laut, ternyata Mayor Bates menginginkan untuk menjadikan benteng ini sebagai negara di bawah kekuasaannya.

Bahkan ia sempat mendeklarasikan dirinya sebagai ‘Prince of Roy’ ia bahkan melanjutkan untuk mengembangkan konstitusi; bendera, mata uang, lagu kebangsaan, hingga paspor.

5. Fort Roughs menjadi Sealand

Dibawah Mayor Bates, ia kemudian mendeklarasikan bentengnya sebagai kedaulatan independen dan mengganti namanya menjadi Sealand.

6. Dilelang seharga USD900 juta

Sealand pernah dijual melalui perusahaan perkebunan Spanyol InmoNaranja dengan harga lebih dari USD900 juta.

na tidak memungkinkan untuk menjual ke kerajaan, pemilik Sealand menawarkan pengalihan perwalian. Salah satu pembeli potensial Sealand adalah Pirate Bay, tetapi perusahaan tersebut tidak dapat mengumpulkan uang yang cukup melalui donasi.