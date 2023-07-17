Inilah 7 Pengalaman Unik yang Ditemukan saat Berlibur ke Finlandia

Finlandia, negara paling bahagia di dunia (Foto: Instagram/@ourfinland)

FINLANDIA menjadi negara yang tak boleh terlewatkan bagi para pencinta perjalanan. Termasuk bagi siapa saja yang mencari pengalaman unik yang tidak dapat ditemukan di tempat lain.

Semakin banyak waktu yang Anda habiskan di Finlandia, semakin banyak petualangan yang akan Anda temukan. Berikut adalah tujuh hal unik dan terbaik yang dapat ditemukan di Finlandia

1. Melihat aurora

Menyaksikan aurora merupakan keinginan banyak orang dan menjadi hal wajib yang tak boleh dilewatkan oleh wisatawan.

Pemadangan Northern lights di Lapland Finlandia sangat bagus, berkat kurangnya polusi udara.

Bahkan Anda juga bisa menemukan beberapa resor yang dibangun khusus untuk melihat aurora.

(Foto: Instagram/@ourfinland)

2. Mengendarai kereta luncur rusa

Pengalaman unik lain yang bisa Anda coba adalah mengendarai kereta luncur yang ditarik dengan rusa-rusa kutub saat musim dingin.

Pengunjung akan diajak menjelajahi hutan belantara yang bersalju dan mengagumi keindahan alam Finlandia yang serba putih.

3. Punya sauna tradisional

Hanya di Finlandia kamu bisa merasakan sauna yang otentik dari pembakaran kayu tradisional, tentunya berbeda dari sauna listrik yang ditawarkan di sebagian besar spa.

4. Tidur di Iglo

Saat Anda berada di Lapland untuk melihat aurora, ada sejumlah kamar hotel unik yang dibangun untuk menjadikan pengalaman berliburmu semakin istimewa termasuk tidur di rumah Iglo.

Rumah-rumah iglo tersebut telah dirancang sedemikian rupa dan terbuat dari kaca berinsulasi panas, sehingga wisatawan memiliki pemandangan langit malam tanpa halangan.