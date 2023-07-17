Serunya Festival Sepekan Tamansuruh, Tampilkan Pencak Sumping hingga Kuliner Banyuwangi

PEMERINTAH Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur menggelar Festival Sepekan Tamansuruh 2023 di kaki Gunung Ijen mulai 16 hingg 23 Juli. Festival ini menyuguhkan berbagai atraksi dan budaya lokal, yakni Pencak Sumping.

"Tamansuruh dikenal dengan lokasinya yang sangat sejuk, berada di kaki Gunung Ijen. Di sana juga dikenal dengan Agrowisata Tamansuruh yang sangat asri. Festival ini untuk mengangkat kekayaan wisata dan tradisi Desa Tamansuruh," ujar Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani seperti dilansir dari ANTARA, Selasa (18/7/2023).

Tamansuruh, Kecamatan Glagah merupakan desa yang terletak di kaki Gunung Ijen, dan selama ini dikenal dengan wisata alamnya yang menarik. Agenda Festival Sepekan Tamansuruh juga masuk dalam kalender Banyuwangi Festival (B-Fest).

Salah satu tradisi seni yang ditampilkan dalam festival ini, kata Ipuk, adalah Pencak Sumping. Pencak Sumping adalah atraksi bela diri masyarakat Osing di Dusun Mondoluko, Desa Tamansuruh, yang biasa digelar setiap pelaksanaan Idul Adha.

Pencak Sumping diatraksikan dengan pertunjukan serang-hindar antara dua pesilat, baik dengan tangan kosong maupun senjata. Sepanjang pertunjukan, musik tradisional mengiringi pergulatan antar-pesilat.

Bagian akhir pertunjukan diisi dengan memasukkan makanan tradisional sumping oleh pesilat yang menang ke lawannya.

Sementara itu, Kepala Desa Tamansuruh, Teguh Eko Rahadi menjelaskan bahw Sumping adalah jajanan pasar berbahan tepung beras dan pisang yang dibungkus dengan daun pisang. Di daerah lain, makanan ini disebut nagasari.

"Pencak Sumping merupakan salah satu tradisi yang sangat kental di sini. Kami ingin menjadikan Pencak Sumping sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari para siswa di desa kami," kata dia.

Ia mengaku bahwa pihaknya tengah mengusahakan agar Pencak Sumping bisa dijadikan sebagai ekstrakurikuler di sekolah-sekolah.

"Kami telah berkoordinasi dengan Satkordik (Satuan Koordinator Pendidikan) Kecamatan Glagah, agar nantinya sekolah-sekolah di wilayah Glagah akan menerapkan ekstrakurikuler Pencak Sumping," ujar Teguh.