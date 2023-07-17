Sandiaga Geram Marak Pungli di Tempat Wisata, Minta Pelaku Ditindak Tegas!

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno geram dengan maraknya pungutan liar atau pungli di tempat wisata. Pihaknya telah membentuk Satgas Kepariwisatan, salah satunya untuk memberantas pungli.

Kasus pungli di destinasi wisata sering terungkap karena masyarakat makin berani merekam lalu menyebarkannya ke media sosial hingga viral. Seperti aksi pemalakan terhadap turis asing di Pura Agung Besakih, Karangasem, Bali di mana pelaku meminta uang Rp150 ribu ke wisatawan. Kemudian ada juga pungli di Gunung Pancar, Bogor.

“Kita terimakasih kepada informasi-informasi yang diberikan kepada jalur Dinas Pariwisata, maupun tour guide, ataupun melalui netizen. Karena informasi tersebut membantu kami yang telah membentuk satgas kepariwisataan,” ujar Sandiaga, dalam dalam The Weekly Brief With Sandi Uno di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Senin, (17/7/2023).

“Kami terus berkoordinasi agar ada tindak tegas jika pungutan-pungutan tersebut di luar aspek hukum dan regulasi apalagi kalau kesannya itu mematok,” lanjutnya.

Sandiaga juga tak menampik bahwa aksi para oknum pungli ini menjadi tantangan tersendiri untuk terus memperbaiki industri pariwisata di Indonesia.

“Memang ini tantangannya, karena pariwisata kita juga baru bangkit. Tapi di sinilah peran semua pihak untuk memastikan kebangkitan wisata kita ini, bisa berkelanjutan, bisa momentumnya di kawal,” ungkapnya.

Sandiaga juga mengungkapkan, bahwa Bali sendiri telah cukup menarik banyak sekali wisatawan. Karena itu, ia berharap agar aksi para oknum nakal tersebut harus ditindak agar tidak membuat wisatawan berpaling mengunjungi destinasi wisata yang ada di daerah tersebut.

“Dan Bali sendiri memang menarik banyak sekali wisatawan. Namun dengan narasi di luar dari Bali dan destinasi wisata lainnya ini maka wisatawan ini akan mudah berpaling dari Indonesia,” ungkapnya.

“Jadi, saya ingin mengajak semua pihak mari kita buat pariwisata kita berkualitas dan berkelanjutan dan perilaku dari seluruh stakeholder pariwisata lebih kondusif untuk lebih menarik jumlah kunjungan wisatawan ke Indonesia,” sambungnya.