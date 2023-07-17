Yuk Cobain Aktivitas Liburan Seru + Nginep di Hotel Mumpung Lagi Ada Diskon Menarik di Mister Aladin!

BELAKANGAN ini, banyak orang yang lebih memilih traveling ke luar kota. Bukan tanpa alasan, karena mereka bisa mendapatkan banyak pengalaman baru yang berharga, seperti budaya yang mungkin jauh berbeda dari kota asal Anda, makanan, bahasa, dan masih banyak lagi.

Makanya, pastikan Anda melakukan semua aktivitas seru ketika berlibur ke luar kota. Sayang kan, kalau sudah meluangkan waktu, tenaga, dan uang, tapi Anda tidak punya ide ketika sudah sampai di tempat tujuan.

Untungnya, Mister Aladin punya tur dan aktivitas di mana Anda bisa memilih berbagai kegiatan liburan sesuai hobi!

Ada banyak banget kegiatan seru yang bisa Anda coba bersama teman atau keluarga, mulai dari yang santai seperti gowes di Desa Wisata, massage & reflexology, hingga yang memacu adrenalin seperti axe throwing, rafting, extreme swing, dan masih banyak lagi pilihan lainnya.

Nggak cuma banyak pilihan, Anda juga bisa mendapatkan Promo Time to Explore dengan diskon s.d Rp50.000 untuk pemesanan tur dan aktivitas serta hotel pilihan yang berlaku di dalam dan luar negeri! Pas banget nih, buat yang capek setelah keliling seharian, malamnya Anda bisa langsung bobo cantik di hotel!

Makanya, tunggu apa lagi! Yuk segera rencanakan liburan Anda dan booking semuanya di Mister Aladin karena promonya terbatas! Kapan lagi bisa dapat diskon paket lengkap gini kalau bukan sekarang.