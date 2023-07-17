Asyiknya Jelajahi Perairan Ibu Kota dengan Jakarta Water Bus, Mirip di Jepang Lho!

JAKARTA merupakan salah satu kota yang memiliki banyak destinasi menarik. Di utara ibu kota terdapat Kepulauan Seribu yang memiliki keindahan alam luar biasa.

Kini para wisatawan bisa menikmati perairan ibu kota menggunakan Jakarta Water Bus yang sudah beroperasi. Dan pastinya bisa jadi pilihan untuk menikmati liburan di akhir pekan.

Jakarta Water Bus ini mirip dengan fasilitas yang ada di Tokyo, Jepang. Nantinya wisatawan akan berkeliling di perairan Kepulauan Seribu menaiki armada ini dengan desain yang unik.

(Foto: MNC Portal/Syifa Fauziah)

"Untuk percobaan berlayar kali ini kami mencoba rute Teluk Jakarta dengan mengambil video dokumenter sejarah Teluk Jakarta," ungkap Cruise Operator Jakarta Water Bus, Febi Hendina kepada MNC Portal akhir pekan lalu.

Jakarta Water Bus melakukan perjalanan selama 1 jam dari Baywalk Mall Pluit. Untuk kapasitasnya sendiri, satu armada bisa diisi oleh 40 orang per trip.

Lebih lanjut Febi mengatakan setelah uji coba ini, Jakarta Water Bus dibuka untuk umum. Untuk jadwal keberangkatannya sendiri pukul 06.30, 07.31, dan 08.30 WIB.