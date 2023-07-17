Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Mantap! Sandiaga Uno Dorong Reog Ponorogo Jadi Festival Internasional

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |05:13 WIB
Mantap! Sandiaga Uno Dorong Reog Ponorogo Jadi Festival Internasional
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: Dok. Kemenparekraf)
MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno saat ini tengah mengupayakan Kabupaten Ponorogo dengan seni pertunjukan yang diunggulkan sebagai perwakilan Indonesia untuk masuk dalam nominasi UNESCO Creative Cities Network (UCCN) pada periode selanjutnya.

Sandiaga mengatakan, upaya ini berbekal dari potensi ekonomi kreatif yang dimiliki Kabupaten Ponorogo, yakni seni pertunjukan yang dapat menjadi penghela dari subsektor ekonomi kreatif lainnya.

"Pemerintah pusat sudah menetapkan Ponorogo sebagai kabupaten kreatif karena telah mengikuti proses uji petik tahun 2022 dan selangkah lagi berarti ini akan menuju ke UNESCO Creative Cities Network," ujar Sandiaga, pada acara Workshop KaTa Kreatif Ponorogo di Gedung PGRI Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Minggu kemarin.

Menparekraf Sandiaga Uno

Reog Ponorogo (Foto: Kemenparekraf)

Menurut Sandiaga, dengan adanya upaya ini maka akan semakin memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di Ponorogo.

Keikutsertaan Ponorogo dalam UCCN bukanlah sebuah kompetisi atau perlombaan. Melainkan sebagai media untuk berjejaring dan membangun komunitas dengan kota-kota sejenis di negara-negara lain di dunia.

Maka, Sandiaga berharap agar banyak manfaat yang diperoleh ketika sudah menjadi bagian dari UCCN.

"Mudah-mudahan tahun depan Ponorogo bisa kita usulkan. Diharapkan dengan ini kita bisa menciptakan peluang usaha agar ekonomi rakyat meningkat dan terbuka peluang usaha yang akan menciptakan 4,4 juta lapangan kerja di tahun 2024," ungkapnya.

