8 Makanan Khas Banda Neira Maluku yang Lezat, Traveler Wajib Dicoba!

Ikan kuah pala, salah satu makanan khas di Banda Neira, Maluku. (Foto: Dentischef)

PULAU Banda Neira di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku bukan hanya menyajikan keindahan alam dan situs-situs bersejarah, tapi juga memiliki beragam kuliner khas yang lezat. Bisa membuat siapa saja yang mencicipinya jadi ketagihan.

Ada banyak makanan yang bisa Anda cicipi di Banda Neira sambil menikmati wisata di pulau cantik nan kaya akan sejarah.

Dihimpun dari berbagai sumber, berikut ini 8 kuliner khas Banda Neira yang unik, enak, nikmat wajib dicoba setelah menjelajahi keindahan alamnya.

1. Nasi Kelapa

Nasi kelapa merupakan nasi dengan bumbu rempah-rempah dan santan kelapa. Aromanya harum. Rasanya lezat dan gurih apalagi jika dimakan bersama lauk aneka hidangan laut atau daging ayam.

Nasi kelapa

2. Papeda

Papeda kuliner khas Indonesia timur paling populer di Nusantara. Terbuat dari sagu dengan teksturnya lengket, penampilannya bening, rasanya enak dan lembut di lidah.

Papeda biasanya disajikan dengan kuah ikan yang dimasak dengan bumbu rempah-rempah.

Nah, kalau traveler ke Banda Neira, jangan lupa cicipi lezatnya papeda ya.

Papeda

3. Ikan Woku

Ikan woku salah satu kuliner khas Banda Neira yang tak boleh dilewatkan. Hidangan satu ini dimasak menggunakan rempah-rempah khas Maluku, diantaranya kunyit, kemiri, jahe dan cabai.

Ikan woku umumnya berbahan dasar dari ikan laut, Banda Neira sendiri cukup berlimpah hasil lautnya. Pembuatannya yaitu ikan dibalut dengan daun pisang, kemudian dipanggang di dalam tanah liat atau dibakar di atas api. Cara memasaknya inilah jadi salah satu paling unik untuk hidangan satu ini.