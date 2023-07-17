Viral Sandwich Burger Berisi 20 Potongan Keju Tanpa Daging di Thailand, Gimana Rasanya?

SALAH satu brand burger ternama di Thailand mengeluarkan varian baru yang cukup unik. Bukan lagi daging berlapis yang diselingi keju, melainkan benar-benar full keju!

Belum lama ini, pengguna twitter yang aktif membagikan info travel Thailand yaitu Richard Barrow memposting foto burger yang sepertinya kurang lazim terlihat. Ketimbang menyebut itu sebagai burger, rasanya lebih cocok dikatakan roti lapis keju.

Pasalnya, di antara bun burger, hanya terdapat berlapis-lapis keju. Mengutip dari People.com, 'The Real Cheese Burger' ini memasukan 20 slice keju yang mengapit roti.

Menurut Richard, di Thailand sendiri memang ada tren menambahkan keju pada segala hal. Tapi, untuk burger full keju kali ini terlihat seperti seseorang yang lupa menaruh daging.

(Foto: Twitter/@RichardBarrow)

"Padahal saya pikir mereka lupa dagingnya," ungkap Richard Barrow, dikutip dari akun Twitter-nya, @RichardBarrow.

Ia mengaku, termasuk pencinta keju. Namun dirinya merasa bahkan tidak sanggup menghabiskan separuh dari burger berlapis-lapis keju tanpa daging tersebut.

"Saya suka keju tapi saya kesulitan makan bahkan setengah dari burger ini. Mungkin saya harus memanggang setengah lainnya? Bagaimana menurutmu?," tutur Richard.

Seorang netizen bertanya apakah dalam burger keju itu terdapat saus semacam mayonaise. Namun Richard menegaskan antara bun burger benar-benar cuman terdapat keju saja.