HOME WOMEN FOOD

Suka Makan Nanas? 3 Tips Supaya Lidah Tak Gatal dan Terbakar

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |16:30 WIB
Suka Makan Nanas? 3 Tips Supaya Lidah Tak Gatal dan Terbakar
Tips makan nanas, (Foto: Freepik)
A
A
A

PUNYA rasa manis sedikit asam dan menyegarkan, nanas jadi salah satu buah tropis yang difavoritkan banyak orang. Apalagi buah ini bisa disantap dengan berbagai cara, mulai dari dimakan langsung, diolah jadi minuman smoothies, atau dimakan bersama buah lainnya menjadi rujak.

Meskipun enak, tapi  tak jarang banyak orang yang mengalami gatal atau sensasi seperti terbakar setelah makan nanas. Sensasi rasa gatal pada area mulut, lidah, pipi bagian dalam dan termasuk bibir disebabkan adanya zat bromelin, yaitu enzim yang mencerna protein.

Nah untuk menghindari area mulut terasa gatal dan terbakar setelah memakan nanas. Dilansir dari Tasting Table, Senin (17/7/2023) berikut tiga tipsnya.

1. Panaskan nanas: Jika suka makan nanas, tapi tidak nyaman dengan efek gatal yang terjadi saat atau setelah makan buah tropis ini, memasak nanas adalah salah satu caranya. Meskipun terdengar aneh, buah nanas bisa dipanggang, direbus, atau dipanaskan untuk menonaktifkan enzim bromelain, pemicu gatal.

2. Dimakan bersama yogurt: Mencampur potongan buah nanas dengan yogurt atau es krim, dan krim lainnya membantu untuk menetralkan zat bromelain. Hal tersebut dikarenakan adanya interaksi dari kandungan protein dengan zat bromelain, sehingga dalam prosesnya cukup menetralkan.

Telusuri berita women lainnya
