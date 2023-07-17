Resep Sambal Tempoyak Khas Palembang, Bikin Masakan Makin Sedap!

INDONESIA merupakan negara yang kaya akan kulinernya yang lezat dan beragam. Salah satunya adalah sambal.

Makanan pelengkap bercita rasa pedas ini, tak boleh sampai terlewatkan di atas meja! Jenis sambal di Indonesia sendiri sangatlah beragam, sambal terasi, sambal ijo, sambal matah, hingga sambal tempoyak dan masih banyak lagi.

Sambal tempoyak, merupakan sambal khas masyarakat Sumatera maupun Kalimantan, yang menggunakan durian sebagai bahan utamanya serta melalui proses fermentasi terlebih dahulu. Sambal dengan cita rasa khas yang asam.

Sambal tempoyak biasanya dihidangkan sebagai lauk saat menyantap nasi atau sebagai bahan masakan. Penasaran ingin mencoba bagaimana rasa dari sambal tempoyak? Berikut adalah resep yang bisa kamu coba!

Bahan-bahan

Tempoyak 2 ons