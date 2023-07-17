Apa Pun Makanannya, Minumnya Teh Botol Sosro! Jangan Lupa Belinya di AladinMall Ya

Apa pun makanannya, minumnya tetap Teh Botol Sosro! Nikmati kesegaran teh pelepas dahaga dengan harga hemat hanya di AladinMall! Dapatkan bundle 6 pcs seharga Rp15.675 saja!

Nggak cuma itu, Anda juga bisa mendapatkan potongan hingga Rp10.000 dengan kode voucher AMSOSROJUL. Plus, belanja di AladinMall juga gratis ongkos kirim (ongkir) tanpa batas!

Beli Teh Botol Sosro dengan harga spesial di bawah ini!

Tehbotol Sosro Kotak Original 200ml isi 6 pcs

Teh botol Sosro hanya menggunakan bahan baku asli dan alami. Daun tehnya dipetik dari perkebunan sendiri, kemudian diolah menjadi teh wangi yaitu teh hijau yang dicampur dengan bunga melati dan bunga gambir sehingga menghasilkan rasa yang unik.

Kekhasannya selalu terjaga dan terjamin kualitasnya. Minuman siap minum (Ready To Drink) rasa teh cocok disajikan saat ada acara di rumah, kantor, atau pun saat acara di luar ruangan lainnya. Dapatkan produk ini seharga Rp15.675 saja!