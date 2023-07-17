Anak Bosan Makan Nasi? Intip Resep Donat Teri Dijamin Bikin Dia Lahap Makan

NASI menjadi salah satu menu makanan yang telah dikenal anak sejak umur 7-8 bulan, tentu dengan tekstur yang lembek.

Nasi sebagai sumber karbohidrat cukup penting untuk pemenuhan gizi anak, yang berpengaruh untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Namun jika anak susah makan, dan bosan dengan nasi resep donat teri ini bisa jadi salah satu solusinya.

Menggunakan campuran kentang, dan penyajian yang menarik dijamin buat anak ada lahap untuk menyantap makanan satu ini. Berikut adalah resep donat kentang dikutip dari akun Instagram @ibunmemasak_, Senin (17/7/2023).

Bahan-bahan