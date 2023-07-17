Angel Karamoy Pamer Pose Nungging Pakai Rok Mini Belang-Belang, Hot Mom Bikin Resah!

SOSOK Angel Karamoy menjadi perbincangan publik belakangan ini. Selain dikabarkan tengah menjomblo, Angel terus dikaitkan dengan nama komika Boris Bokir.

Selain itu, penampilan artis asal Manado tersebut juga tak lepas dari sorotan. Karena Angel Karamoy belakangan ini berani mengunggah foto penampilannya yang terkesan seksi ke Instagram pribadinya.

Termasuk foto terbarunya, janda dua anak tersebut mengenakan outfit atasan crop top hitam. Kesan seksi begitu terpancar karena Angel mengenakan rok mini motif belang-belang hitam-putih yang mengekspos paha mulusnya.

Ditambah lagi pose Angel Karamoy yang tak hanya sekadar bersandar di kap mobil. Janda cantik ini tampak seperti berpose nungging yang bikin otak netizen traveling.

"Jangan nungging lah," kata @alii***