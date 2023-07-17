Potret Rachel Vennya Tak Pakai Bra di Pantai Bikin Netizen Salfok, Makin Hot!

SOSOK Rachel Vennya seperti tak ada habisnya menjadi sorotan netizen di Instagram. Kali ini gaya selebgram cantik tersebut saat liburan di pantai.

Janda dua orang anak tersebut membagikan foto penampilan seksinya saat jalan-jalan di pantai ke Instagram pribadinya. Rachel tampak mengenakan cardigan rajut berwarna hijau yang senada dengan roknya.

Kesan seksi langsung terasa dengan pemakaian cardigan yang terbuka. Cardigan tersebut mengekspos leher hingga belahan dada karena Rachel tak memakai baju dalaman.

Bahkan, Rachel Vennya terlihat tidak memakai bra di penampilannya kali ini. Dia memakai nipple cover untuk menutupi area sensitifnya.