HOME WOMEN FASHION

5 Potret Ghea Youbi Pamer Perut Mulus Pakai Crop Top di Bandara, Pusar Ditindik Jadi Sorotan!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |22:00 WIB
5 Potret Ghea Youbi Pamer Perut Mulus Pakai Crop Top di Bandara, Pusar Ditindik Jadi Sorotan!
Ghea Youbi (Foto: @gheayoubi/Instagram)
A
A
A

GHEA Youbi salah satu pedangdut muda yang namanya tengah naik daun. Dia banyak mengisi acara baik on air maupun off air.

Melalui media sosial pribadinya, dia banyak membagikan aktivitasnya. Seperti pada postingan terbarunya dia nampak memamerkan airport style saat berada di Bandara Soekarno Hatta.

Gaya Ghea terlihat stylish dengan outfitnya yang santai. Penasaran seperti apa airport style ala Ghea Youbi, seperti dirangkum dari Instagram @gheayoubi, Senin (17/7/2023).

1. Tampil santai dengan crop top

Ghea Youbi

Ghea Youbi memilih outfit santai saat berada di bandara, yakni memakai crop top belang-belang yang dipadukan dengan jogger pants warna abu-abu.

Perempuan 23 tahun itu juga menambahkan sling bag, kacamata dan headphone. Dia memilih tampil santai dengan rambut dikuncir tinggi dan pose sambil tersenyum. Cantik banget.

2. Tindikan di pusar jadi sorotan

Ghea Youbi

Salah satu yang mencuri perhatian adalah Ghea menggunakan tindikan di pusar. Dengan memakai crop top ketat tanpa lengan. seakan memamerkan tindikannya. Netizen pun mengomentari tindikannya itu.

"Udelnya lucu," kata @mahardica***

"Udel goals banget," tambah @jegganojev***

3. Foto OOTD

Ghea Youbi

Di foto ini Ghea pose jalan sambil menunduk dan menunjukkan body goalsnya. Gayanya makin keren dengan sandal karet warna hitam. Gayanya kece abis!

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
