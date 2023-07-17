Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Hana Hanifah Pose Hot Pakai Bra Tali Leher di Pantai, Bikin Netizen Mendadak Gerah!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |00:06 WIB
Hana Hanifah Pose Hot Pakai Bra Tali Leher di Pantai, Bikin Netizen Mendadak Gerah!
Hana Hanifah (Foto: Instagram/@hanaaaast)
A
A
A

NAMA Hana Hanifah belakangan menjadi buah bibir karena diduga berselingkuh dengan Christian Sugiono. Namun Hana pun membantah kabar tersebut melalui postingannya di Insta Story.

“Berita yang beredar menyebutkan bahwa saya diduga menjadi selingkuhan saudara CS. Perlu saya sampaikan bahwa berita itu adalah HOAX dan merugikan saya. Saya sama sekali tidak mengenal saudara CS,” tulis Hana.

Nama Hana sendiri sudah dikenal publik sebagai selebgram yang memiliki wajah cantik. Dia juga kerap memamerkan keseksiannya di media sosial.

Hana Hanifah

Seperti baru-baru ini, Hana mengunggah foto terbarunya saat pose santai di pantai sambil menikmati sunset. Dia nampak memakai satu set outfit yang terdiri dari halter (tali leher) bra dan celana panjang warna baby pink.

Halaman:
1 2 3
      
