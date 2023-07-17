5 Tas Hermes Birkin Termahal di Dunia, Punya Kylie Jenner Bertabur 2.712 Berlian!

Selebritis sekaligus penyangi asal Inggris, Jane Birkin dikabarkan meninggal dunia usai didiagnosa mengidap leukemia alias kanker darah. Sosok Jane Birkin sendiri merupakan salah satu ikon fashion mengingat dirinya merupakan inspirasi lini busana dunia, Hermes membuat tas jenis Birkin.

Sebagai informasi, tas Birkin dari Hermes dikenal sebagai produk fashion mewah dengan harga selangit. Tas tersebut diperkenalkan pertama kali pada tahun 1980-an dengan material dan cara pembuatannya yang cukup rumit.

Tak heran, tas Birkin Hermes ini begitu langka dan dipatok dengan harga yang fantastis. Bahkan, untuk satu tasnya saja, pembeli harus merogoh kocek hingga miliaran Rupiah. Berikut daftar tas Hermes Birkin termahal di dunia yang dirangkum dari berbagai sumber.

1. Sac Bijou Birkin





Pertama ada Sac Bijou Birkin. Pada tahun 2012, Hermes meluncurkan koleksi perhiasan yang terinspirasi dari tas tangan dari Haute Bijouterie Collection.

Koleksi ini dirancang oleh Pierre Hardy, direktur kreatif perhiasan di Hermes. Salah satu karya paling menakjubkan dari koleksi tersebut adalah Sac Bijou Birkin. Tas Hermes ini dibuat dari emas mawar bertabur 2.712 berlian.

Flap atas tas Hermes Birkin ini memiliki tekstur seperti kulit buaya, sementara berliannya melapisi bagian tubuh, pegangan atas, touret, kunci cadena, dan clochette pada tas tersebut.

Material itu jelas membuktikan tas Sac Bijou Birkin berharga fantastis, yakni mencapai USD2 juta atau setara dengan Rp29,9 miliar. Salah satu selebritis yang memiliki tas mewah ini adalah bintang Hollywood, Kylie Jenner.

2. Birkin Himalaya





Kemudian ada jenis Birkin Himalaya. Himalaya Birkins adalah penemuan langka bagi para kolektor dan sangat diminati dengan atau tanpa berlian.

Birkin Himalaya dibuat dari kulit buaya Niloticus yang diwarnai dengan gradien putih dan abu-abu. Pewarnaan unik tas Hermes dimaksudkan untuk membangkitkan puncak putih Pegunungan Himalaya.

Perkiraan harga eceran Birkin adalah USD300.000 atau setara dengan Rp4,5 miliar. Tas ini juga dimiliki oleh selebritis ternama seperti Syahrini, Jessica Iskandar hingga Kim Kardashian.

3. Diamond Birkin





Kemudian ada jenis Diamond Birkin. Tas Diamond Birkin yang glamor adalah favorit para fanatik Hermes. Pasalnya, tas ini merupakan saudara dari Diamond Birkin Himalayan.

Tas Hermes ini menampilkan kulit buaya yang dipasangkan dengan perangkat keras emas putih bertatahkan berlian. Tas-tas ini dibuat dalam ukuran Birkin klasik 25, 30, 35, dan 40 sentimeter. Diamond Birkins hadir dalam berbagai macam warna termasuk merah muda, merah, coklat, hitam, dan banyak lagi.

Perkiraan harga tas Birkin langka ini berkisar dari $190.000 USD hingga $260.000 USD atau setara dengan Rp2,8 - Rp3,8 miliar tergantung pada warna dan ukurannya. Selebritis yang memiliki tas ini mulai dari Nagita Slavina hingga Angel Lelga.