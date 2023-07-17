Jane Birkin Meninggal Dunia, Intip 12 Tas Hermes Birkin Terinspirasi dari Sosoknya

JANE Birkin, penyanyi, aktris, dan ikon fesyen Perancis dilaporkan telah meninggal dunia, menghembuskan nafas terakhirnya di kediamannya, di Paris usai pertarungan panjang melawan penyakit kanker yang telah dideritanya selama bertahun-tahun.

Ya, persis seperti namanya, Jane Birkin memang merupakan sosok berpengaruh di industri fesyen dunia. Ialah yang menjadi inspirasi akan tas mewah Birkin keluaran rumah mode dunia, Hermes. Hermes beberapa kali membuatkan tas edisi Birkin yang sangat terkenal dan melegenda, yang pertama kali dirilis pada 2009 lalu.

Kisah ini dimulai pada tahun 1983, dengan pertemuan kebetulan antara Birkin dan Jean-Louis Dumas, direktur artistik dan CEO Hermes. Beberapa tahun berselang sejak pertemuan pertama tersebut, tas kemudian dirilis dalam jumlah yang sangat terbatas. Berikut deretan tas limited edition Birkin, sebagaimana dihimpun dari berbagai sumber pada Senin (17/7/2023).

1. Shadow Birkin (2009): Pertama kali diperkenalkan pada tahun 2009, merupakan edisi terbatas pertama untuk model ini. Dibuat oleh desainer Prancis terkenal Jean Paul Gaultier, ini adalah tas jinjing terbuka yang dibuat agar penggunanya terlihat seperti Birkin. Tas yang tak punya struktur khas dan perangkat keras yang dikenal sebagai tas ikonik.

2. So Black Birkin and Kelly Bags (2010): Jean Paul Gaultier merilis koleksi tas So Black Birkin and Kelly Bags yang jadi favorit banyak orang ini pada tahun 2010. Tas yang dilengkapi dengan ornamen logam Ruthenium digelapkan hampir menjadi hitam dengan lapisan PVD yang memberikan kesan edgy.

Black Birkin dan Kelly Bags dikemas dalam kotak hitam yang unik dan disertai dengan dustbag hitam, terbuat dri kulit anak sapi dan buaya matte dalam ukuran Birkin 30 sentimeter dan 35 sentimeter dan Kelly ukuran 32 sentimeter dan 35 sentimeter.

(Foto: Hermes)

3. The Himalaya Birkin (2010): Terbuat dari kulit Buaya Niloticus yang diwarnai dengan tangan untuk meniru garis pegunungan Himalaya. Paling mewah dari koleski seri ini adalah varian Himalaya Diamond dengan hardware emas putih bertatahkan berlian.

4. Club Birkin (2012): 2012 Hermesn meluncurkan Club Birkin yang sporty menampilkan tiga garis vertikal dari kulit kontras di bagian depan tas dan di beberapa varian tas, ada garis tengah menampilkan kulit eksotis.