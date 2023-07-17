Gaya Aura Kasih Pakai Dress Ketat Bikin Meleleh, Body Goals Ngalahin Gitar Spanyol!

ARTIS cantik Aura Kasih berlibur ke Thailand belum lama ini. Perempuan asal Bandung tersebut mengunggah beberapa fotonya di Instagram pribadinya, @aurakasih.

Sepert pada postingan terbarunya, Aura foto dengan latar sungai. Di foto itu dia pamer body goals memakai dress ketat motif.

“Feel Blessed,” tulis Aura Kasih dalam keterangan foto di Instagram pribadinya, Senin (17/7/2033).

Aura Kasih foto bersandar dengan tembok pembatas sungai sambil pose memakai kacamata hitam dan sling bag. Gayanya nampak santai dengan kacamata hitam yang dikenakan.