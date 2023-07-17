Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Gaya Aura Kasih Pakai Dress Ketat Bikin Meleleh, Body Goals Ngalahin Gitar Spanyol!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |11:00 WIB
Gaya Aura Kasih Pakai Dress Ketat Bikin Meleleh, Body Goals Ngalahin Gitar Spanyol!
Aura Kasih (Foto : Instagram/@aurakasih)
ARTIS cantik Aura Kasih berlibur ke Thailand belum lama ini. Perempuan asal Bandung tersebut mengunggah beberapa fotonya di Instagram pribadinya, @aurakasih. 

Sepert pada postingan terbarunya, Aura foto dengan latar sungai. Di foto itu dia pamer body goals memakai dress ketat motif.

Aura Kasih

“Feel Blessed,” tulis Aura Kasih dalam keterangan foto di Instagram pribadinya, Senin (17/7/2033).

Aura Kasih foto bersandar dengan tembok pembatas sungai sambil pose memakai kacamata hitam dan sling bag. Gayanya nampak santai dengan kacamata hitam yang dikenakan.

