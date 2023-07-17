5 Potret Adinda Bakrie Pakai Bra Triangle, Body Hot Mom Tiga Anak Masih seperti Gadis!

ADINDA Bakrie merupakan sepupu ipar dari Nia Ramadhani yang sosoknya mencuri perhatian. Selain dikenal sebagai sosialita, Adinda juga seorang hot mom yang memiliki paras cantik dan tubuh seksi.

Melalui unggahannya di Instagram, dia banyak membagikan foto OOTD hingga kebersamaannya dengan buah hati. Penampilannya mencuri perhatian karena sering menunjukkan keseksiannya.

Seperti pada postingan terbarunya, Adinda membagikan momen bersama buah hati saat liburan di pantai. Dia tampil seksi memakai two piece triangle dan hot pants.

Penasaran seperti apa potret Adinda Bakrie saat liburan? Berikut rangkumannya dari Instagram @adindabakrie, Senin (17/7/2023).

1. Foto di pantai





Momen Adinda saat momong putranya main di pantai. Di foto Adinda memakai triangle bra motif ular warna biru yang dipadukan dengan hot pants putih. Sementara sang anak nampak topless dan memakai celana pendek kuning. Kebersamaan ibu dan anak ini bak kakak beradik.

2. Mirror selfie





Adinda juga foro mirror selfie dengan putri bungsunya, Korra. Di foto ini Adinda pose setengah duduk dengan tampilan rambut panjang digerai. Sementar sang buah hati begitu menggemaskan dengan rambut dicepol dan memakai sweatshirt model one shoulder.

3. Punya body goals





Selain memiliki wajah cantik, Adinda juga memiliki tubuh ideal. Seperti di foto ini, saat foto bersama sang anak di pantai dia memamerkan body goalsnya. Meski sudah memiliki anak tiga, namun berat badannya tetap terjaga.

"Keren banget bodynya, anak tiga kayak anak gadis," komen @lekat***

"Suka halu liat bodynya sis, andai saja body akika kayak sista," tambah @rvi***