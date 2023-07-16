Ramalan Zodiak 17 Juli: Aries Ada Kondisi Tak Terduga, Gemini Peluang Peningkatan Karir Terbuka

BAGAIMANA nasib peruntungan zodiakmu secara umum di awal pekan ini? Dilansir dari New York Daily News, berikut prediksi ramalan zodiak untuk para Aries, Taurus, dan Gemini.

1. Aries: Senin ini diawali dengan petualangan yang tidak Anda prediksi dan percakapan yang tikda terduga bisa muncul entah dari mana, kemungkinan besar dengan keluarga atau orang-orang yang tinggal bersama Anda. Kejadian dan percakapan tak terduga ini bisa membuat para Aries terkejut.

2. Taurus: Ada cahaya terang untuk para Taurus yang sedang kelam, teman-teman Anda ternyata bisa membawamu keluar dari kegelapan sekarang. Ketika Anda merasa terjebak dalam situasi yang berat, carilah seorang teman yang bisa menghilangkan pola pikir negatif ini dan mengangkat beban dari pundak Anda. Hari ini giliran para Taurus yang dibantu, maka jangan segan berlaku hal yang samalah di masa depan kepada teman-teman tersayang.

3. Gemini: Kabar gembira hari ini untuk para Gemini, hari ini mungkin sudah mulai terlihat ada peningkatan reputasi yang memiliki efek domino. Sehingga peluang karir bisa terbuka setelah berbagi pengalaman dan tujuan Anda untuk masa depan, dan kerjasama positif siap untuk dimulai atau tumbuh ke arah yang bermanfaat, berkat penghargaan yang Anda terima.

(Rizky Pradita Ananda)