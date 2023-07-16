3 Tips Awet Muda ala Anjasmara di Usia Jelang Kepala 5

ANJASMARA bukan hanya tetap tampan seperti dahulu saat masih aktif sebagai pesinetron, tapi ia juga dikenal sebagai salah satu sosok selebriti lawas yang tetap terlihat awet muda hingga saat ini.

Bahkan, Anjasmara dan sang istri, Dian Nitami, keduanta bahkan sudah menjadi pasangan kakek dan nenek loh! Baru-baru ini, Anjasmara tak segan berbagai rahasia awet muda dan sehat dirinya yang sudah berusia 47 tahun, alias menjelang kepala 5. Penasaran? Simak paparannya berikut ini.

1. Atur mindset: Anjasmara mengungkap jika salah satu rahasianya awet muda dirinya, adalah karena prima berhasil mengatur mindset agar tidak melulu merasa stres. "Yang penting memanage stres yang sebaik mungkin," ujar Anjasmara saat dijumpai di kawasan Duren Tiga, Jakarta Selatan, belum lama ini.

2. Stop aktivitas di jam 12 malam: Bintang sinetron Cecep tersebut menegaskan, tak hanya mengatur pola pikir tapi mengatur jam kerja di rutinitas keseharian juga sangat penting. Ia mengaku, hal ini sudah disiplin ia lakukan sejak masih saat sangat aktif membintangi sinetron.

Saat menjalani proses syuting dalam sebuah judul sinetron pun, Anjasmara berusaha menghentikan semua kegitaatannya ketika waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam.