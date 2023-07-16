5 Cara Mengatasi Asam Urat Tanpa Obat, Salah Satunya Makan Pisang!

MENGIDAP asam urat saat kumat bikin tubuh jadi tak nyaman. Jika sedang kumat, rasanya nyeri sering muncul di sendi. Untuk mengatasi atau mengobatinya beragam cara mulai dari minum obat sampai yang alami.

Kondisi umum asam urat ditandai dengan serangan rasa sakit tiba-tiba dan parah, seperti pembengkakan, kemerahan dan nyeri pada satu atau lebih persendian, paling sering di jempol kaki.

Lantas bagaimana cara mengatasinya?

1. Minum kopi

Bagi anda penderita asam urat minum kopi ternyata bisa membantu menurunkan risikonya loh. Melansir verywell dari tinjauan studi tahun 2015 menemukan pada pria yang minum 4 hingga 5 cangkir kopi per hari memiliki 40% penurunan risiko asam urat. Sementara mereka minum 6 cangkir atau lebih per hari memiliki risiko 59% lebih rendah, jika dibandingkan tanpa kopi.

2. Kunyit

Kamu bisa membuat obat asam urat langsung dari kunyit asli. Caranya, rebus satu ibu jari kunyit dan diambil airnya, lalu diminum. Untuk rebusan, kamu juga bisa menyajikannya berbarengan dengan herbal lain seperti daun kumis kucing, juga temulawak..

Pilihan lainnya adalah membuat pasta kunyit. Dengan mengambil bubuk kunyit di dapur, campurkan 1 hingga 2 sendok makan yogurt, madu mentah, atau minyak kelapa dengan 1 sendok teh kunyit. Oleskan pasta pada sendi yang terkena dan bersihkan setelah 10 hingga 15 menit.

BACA JUGA:

3. Air minum

Jangan salah air minum memiliki segudang manfaat bagi kesehatan, bukan hanya menghilangkan dahaga tapi juga bisa atasi asam urat. Hal ini diungkapkan di American Journal of Lifestyle Medicine bahwa keringat berlebih, seperti setelah berolahraga atau mandi sauna, menurunkan ekskresi asam urat urin menyebabkan peningkatan kadar asam urat.

Dengan demikian, peneliti menganjurkan banyak minum air putih menghindari peningkatan kadar asam urat, setelah aktivitas menyebabkan keringat berlebih. "Saat purin dipecah, asam urat dibuat, biasanya asam urat diserap kembali dalam tubuh atau dikeluarkan melalui urin dan feses," keterangan verywell

BACA JUGA: