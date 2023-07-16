Tak Perlu Lari, Jalan Lambat Setiap Hari Bisa Tingkatkan Kualitas Hidup!

RUPANYA kebanyakan duduk dalam jangka waktu lama bisa menimbulkan masalah kesehatan bagi orang-orang dari segala usia. Nah, menurut sebuah studi suka jalan lambat dalam rutinitas sehari-hari bisa meningkatkan kesehatan mental dan fisik bagi lansia.

Untuk sampai pada temuan itu, sekelompok peneliti Inggris mempelajari lebih dari 1.400 orang berusia 60 tahun ke atas untuk mengevaluasi bagaimana kehidupan sedenter memengaruhi kesehatan mereka.

"Kami berangkat untuk melihat apakah orang yang mengurangi tingkat aktivitas fisik atau meningkatkan waktu duduk mereka di masa tua memiliki kualitas hidup yang lebih buruk di kemudian hari," kata penulis studi Dharani Yerrakalva seperti disiarkan Medical Daily.

Peneliti menemukan berkurangnya aktivitas fisik dikaitkan dengan penurunan kualitas hidup, peningkatan risiko rawat inap, dan kematian dini. Berdasarkan studi, untuk setiap penurunan aktivitas selama 15 menit, menurunkan kualitas hidup hampir setengahnya.

Sementara itu, mereka yang meningkatkan tingkat aktivitas, misalnya menambahkan satu jam aktivitas ke rutinitas harian mengalami perubahan skor kualitas hidup yang signifikan.

Dikutip dari Antara, Yerrakalva mencatat, terlibat dalam aktivitas fisik dapat membantu meningkatkan kualitas hidup dengan lebih dari satu cara. Misalnya, lebih banyak aktivitas fisik mengurangi rasa sakit pada kondisi umum seperti osteoarthritis serta depresi dan cemas.

