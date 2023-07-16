Pasien Tak Perlu Berobat ke Malaysia dan Singapura Lagi Demi Program Bayi Tabung

BANYAK pasangan yang mengalami gangguan kesuburan, akibatnya meskipun mereka sudah menikah lama, namun belum juga mendapatkan momongan yang diharapkan. Memiliki anak masih menjadi hal yang didambakan banyak orang.

Namun seseorang tidak bisa dicap memiliki gangguan kesuburan jika belum melakukan pemeriksaan secara mendalam. Jika pasangan belum punya anak selama bertahun-tahun sebenarnya terdapat solusinya. Yaitu, program bayi tabung atau in-vitro fertilization (IVF).

Nah, selama ini banyak pasien yang berobat keluar negeri, termasuk ke luar negeri untuk program bayi tabung. Padahal di dalam negeri pun sudah ada program bayi tabung.

“Melalui inovasi teknologi terkini, maka bisa memberikan harapan kepada pasangan yang mengalami kesulitan dalam fertilisasi alami. Membantu pasien dalam memiliki bayi tabung,” jelas Dokter Ivan R. Sini, GDRM, MMIS, FRANZCOG, Sp.OG, selaku CEO PT. Morula Indonesia.

Dokter-dokter ahli dari Indonesia yang berpengalaman nasional dan internasional, ujar dia, bisa memastikan tingkat keberhasilan program IVF sekitar lebih dari 75% pada pasien dibawah 35 tahun melalui teknologi terbaru. Dengan standar sertifikasi internasional R-TAC (Reproductive Technology Accreditation Certification) dari Australia, pasangan tidak perlu khawatir karena standar keahlian dan kompetensi dokter-dokter tersebut tidak kalah dengan yang ada di luar negeri seperti di Malaysia maupun Singapura.

Lewat inovasi teknologi IVF, Indonesia mampu meningkatkan keberhasilan kehamilan dan melahirkan bayi sehat melalui program bayi tabung yang didukung dengan teknologi PGT-A atau Pre-Implantation Genetic Testing for Aneuploidy. Ini merupakan teknologi untuk mendeteksi masalah kromosom pada embrio untuk mencegah terjadinya keguguran pada pasien ibu dan calon bayi tabung.

