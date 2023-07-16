Resep Sambal Rawit Iris yang Banyak Manfaat, Praktis dan Tahan Lama!

SAMBAL dikenal sebagai salah satu 'penyedap' makanan yang bagi sebagian orang, tak lengkap rasanya menyantap makanan gurih tanpa sambal. Meski tak mampu menahan pedasnya sambal, sedikit saja tak masalah asal ada sambal sebagai 'teman' makan.

Tak hanya untuk 'penyedap rasa', cabai punya segudang manfaat lho! Misalnua cabai hijau mengandung kalori, gula, karbohidrat, dan lemak dalam jumlah sedikit. Cabai hijau juga tidak mengandung kolesterol sehingga aman untuk kadar lemak darah Anda.

Selain itu, perpaduan cabai dan tomat yang umum digunakan dalam sambal mengandung vitamin C dan A yang tinggi sehingga berguna untuk tubuh Anda.

Vitamin C pada sambal dapat meningkatkan proses metabolisme dalam tubuh, mempercepat penyembuhan luka, dan memaksimalkan penyerapan zat besi.

Tak berhenti sampai di situ, vitamin C merupakan antioksidan yang dapat menangkal radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh. Vitamin C dari makanan juga diperlukan untuk menjaga kesehatan kulit, gigi, dan tulang.

Untuk mendapatkan segudang manfaat serta tentunya makanan terdapat sensasi pedas yang semakin mengunggah selera, Anda bisa coba resep berikut dengan praktis dan tentunya tahan lama untuk disimpan di freezer :