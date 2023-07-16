Makin Hot! Tante Ernie Bikin Gagal Fokus Kenakan Dress Belahan Dada Rendah

TANTE Ernie mulai kembali aktif mengunggah foto di Instagram pribadi. Tak heran namanya kembali menjadi perbincangan netizen.

Termasuk unggahan foto terbarunya di Instagram. Perempuan yang dijuluki Tante Pemersatu Bangsa tersebut tampak menghadiri sebuah acara di malam hari.

Dia berpose memegang segelas minuman sembari tersenyum manis ke kamera. Tampilan perempuan berusia 47 tahun tersebut tampak memesona dengan rambut panjang digerai ke depan.

Untuk busana, Tante Ernie tampil anggun mengenakan dress berwarna biru. Dress tersebut memiliki model tali tipis serta tanpa lengan, sehingga memperlihatkan lengan dan bahu mulusnya.