HOME WOMEN FASHION

Makin Hot! Tante Ernie Bikin Gagal Fokus Kenakan Dress Belahan Dada Rendah

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |01:00 WIB
Makin Hot! Tante Ernie Bikin Gagal Fokus Kenakan Dress Belahan Dada Rendah
Tante Ernie (Foto : Instagram/@himynameisernie)
A
A
A

TANTE Ernie mulai kembali aktif mengunggah foto di Instagram pribadi. Tak heran namanya kembali menjadi perbincangan netizen.

Termasuk unggahan foto terbarunya di Instagram. Perempuan yang dijuluki Tante Pemersatu Bangsa tersebut tampak menghadiri sebuah acara di malam hari.

Tante Ernie

Dia berpose memegang segelas minuman sembari tersenyum manis ke kamera. Tampilan perempuan berusia 47 tahun tersebut tampak memesona dengan rambut panjang digerai ke depan.

Untuk busana, Tante Ernie tampil anggun mengenakan dress berwarna biru. Dress tersebut memiliki model tali tipis serta tanpa lengan, sehingga memperlihatkan lengan dan bahu mulusnya.

Telusuri berita women lainnya
