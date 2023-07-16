5 Potret Lawas Dian Sastro, Bukti Kecantikannya Tak Lekang oleh Waktu!

DIAN Sastrowardoyo merupakan salah satu artis Tanah Air yang sosoknya kerap mengundang decak kagum banyak orang. Dian Sastro tak hanya aktris, dia juga seorang dosen hingga ibu yang menginspirasi.

Selain itu, pesona Dian Sastro juga tak luntur di usianya yang kini menginjak 41 tahun. Dian Sastro tetapi terlihat sangat cantik dan menawan.

Hal itu mengundang penasaran sebagian orang bagaimana potret lawas dari seorang Dian Sastro. Ternyata, kecantikan Dian Sastro tak lekang oleh waktu!

Penasaran seperti apa potret lawas Dian Sastro? Berikut ulasannya dari berbagai sumber, Minggu (16/7/2023).

1. Pakai baju khas Jawa





Momen Dian Sastro saat menghadiri sebuah acara. Dia foto di pangkuan sang ayah yang tampil gagah memakai beskap hitam dan blangkon.

Di foto itu Dian begitu menggemaskan dengan makeup tebal dan tatanan rambut disanggul. Sementara itu dia memakai busana khas Jawa dengan aksen bulu-bulu di area dadanya.

2. Foto bareng sang ibu





Kalau di foto ini, Dia tengah menemani ibunya saat wisuda di Universita Indonesia. Di foto itu Dian begitu lucu memakai baju bodo warna merah dengan hiasan kepala khas Makassar. Rambut panjangnya digerai dan berponi. Menggemaskan banget!

3. Jadi Anak Band





Potret Dian Sastro saat SMA, ia foto bersama Nuansa Band yang merupakan band zaman SMA. Di foto ini diambil sekitar tahun Dian nampak tomboi dengan kaus putih dan blue jeans. Gayanya sudah terlihat keren sejak dulu yah?