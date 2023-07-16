Centilnya Angel Karamoy Pakai Dress Mini Pose Angkat Satu Kaki, Bikin Netizen Resah!

ANGEL Karamoy salah satu artis yang penampilannya berubah drastis. Setelah menjanda, dia terlihat makin stunning dan kerap menunjukkan keseksiannya di Instagram.

Seperti pada foto terbarunya, Angel terlihat seksi memakai mini dress motif warna biru yang dipadukan dengan slip on dari brand Burberry dan handbag mini merk Louis Vuitton.

"G.o.o.d M.o.o.d," tulisa Angel di Instagram pribadinya.

Di foto itu Angel nampak pose bersandar di pagar warna hijau dengan gayanya yang centil sambil mengangkat satu kakinya. Selain kaki jenjang, paha mulus yang terkespos memberi kesan seksi penampilan Angel.