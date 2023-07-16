Deretan Potret Happy Asmara Pakai Seragam Sekolah, Imut sejak Remaja!

SEBAGIAN orang tentunya merasakan kerinduan saat masa-masa sekolah. Hal itu juga yang dirasakan oleh Happy Asmara.

Untuk mengenang saat sekolah, dia mengabadikan foto-fotonya di media sosial. Happy Asmara pernah membagikan foto-fotonya mengenakan seragam sekolah. Namun, tak hanya penampilannya semasa remaja lho, tetapi ada juga yang hanya sekadar pemotretan saat dewasa.

Tetapi, salah satu fotonya semasa sekolah mencuri perhatian. Karena gaya Happy terlihat hits sejak sekolah. Nah kali ini Okezone rangkum potret Happy Asmara pakai seragam sekolah. Berikut ulasannya dari Instagram @happy_asmara77.

1. Foto pakai baju SMP

Potret Happy Asmara terlihat cantik memakai baju SMP warna putih dengan dasi hitam. Rambut panjangnya digerai dan dia memakai poni depan.

Di foto itu nampak dengan tengah foto di sebuah studio. Untuk mempercantik penampilannya, Happy memakai makeup tebal dan aksesori anting hula hoop.

"Masih pantes sekolah lagi," kata fiversed***

"Gemesin banget," tambah @wini***

2. Foto di kawah





Pada foto selanjutnya, penyanyi 23 tahun itu nampak foto dengan latar kawah. Dia memakai seragam SMA sambil setengah duduk. Gayanya makin keren dengan sneakers maroon. Wajah cantik Happy Asmara di foto ini begitu terpancar dengan pipi chubbynya.

3. Jago goyang





Sebagai pedangdut, Happy Asmara tentunya jago goyang saat ada musik. Seperti di video ini saat dia main TikTok memamerkan goyangannya yang aduhai. Happy Asmara nampak memakai baju seragam putih abu-abu dan rok pleated pendek.