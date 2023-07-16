Pose Bibir Manyun, Gaya Menggoda Marion Jola Seng Ada Lawan!

MARION Jola bisa dibilang salah satu penyanyi muda yang makin esksis di belantika musik Tanah Air. Tak hanya itu, Marion Jola juga kerap mencuri perhatian di setiap penampilannya.

Penyanyi yang akrab disapa Lala ini selalu tampil percaya diri dengan berbagai outfit yang ia kenakan. Seperti pada penampilannya belum lama ini pada unggahan foto di akun Instagramnya.

Dalam foto tersebut, Marion Jola lagi-lagi tampak percaya diri tampil seksi dengan tanktop crop berwarna putih. Lala berfoto dari angle bawah. Lekuk tubuhnya yang terekspos membuat aura seksinya jelas makin terpancar.

Ia tampak memadukan atasan tanktop crop dengan celana jeans. Meski mengenakan outfit simpel, warna tanktop putih yang ia kenakan justru membuat kulit eksotisnya kian memukau.

Lala juga tampak mendukung penampilannya dengan sebuah headphone dan sholuder bag berwarna putih yang tampak matching dengan outfit simpelnya itu.