Jogja Fashion Trend 2023, Model Ini Dapat Ovation karena Jatuh saat Catwalk

FASHION show Jogja Fashion Trend 2023 kali ini mendapat kejutan dari Diyah Ubudiyah. Pasalnya, dia menjadi satu-satunya yang menampilkan busana pengantin di hari ke-4 penyelenggaraan.

Tapi bukan hanya penampilan itu saja yang menjadi pembicaraan, tapi juga momen tidak terduga yang membuat pencinta fashion yang hadir di Pakuwon Mall Jogja memberi tepuk tangan sangat gemuruh.

Selain karena keindahan koleksi gaun pengantin sang desainer, ada satu model yang terjatuh saat catwalk. Model itu juga ditunjuk sebagai 'gong' dari koleksi Diyah Ubudiyah.

Berdasarkan pantauan MNC Portal langsung di lokasi acara, si model terlihat mengalami kesulitan untuk berlenggok karena gaun yang dipakai punya potongan rok besar dan panjang. Terlebih, model pun harus pakai heels tinggi agar tampilan gaun tampak sempurna.

Sayangnya, saat beberapa langkah si model keserimpet dan terjatuh. Hebatnya, model itu tetap memberi pose di kala tubuhnya tersungkur ke podium runway. Karena itu juga penonton Jogja Fashion Trend 2023 langsung memberi tepuk tangan sangat gemuruh. Memberi support kepada si model yang terus berjuang menyelesaikan show-nya.

Luar biasanya, saat final catwalk yang mana ini adalah momen sang desainer muncul ke depan penonton, model itu tampak sangat kuat dan tatapannya tetap tegak ke depan. Gak ada sama sekali raut wajah sedih atau stres, bukti dirinya cukup profesional.