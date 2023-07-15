Advertisement
HOME WOMEN LIFE

7 Motivator dengan Penghasilan Tertinggi di Indonesia

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |09:50 WIB
7 Motivator dengan Penghasilan Tertinggi di Indonesia
Ilustrasi (Foto: Okezone)
JAKARTA - Terdapat 7 motivator dengan penghasilan tertinggi di Indonesia. Tak banyak yang tahu bahwa ,enjadi seorang motivator bukanlah hal yang mudah.

Pasalnya, mereka tak hanya harus memiliki kemampuan public speaking yang baik, namun juga harus mampu membuat banyak orang termotivasi. Tanggung jawab seorang motivator juga cukup berat. Karena itulah seorang motivator biasanya mematok bayaran yang cukup tinggi.

Dilansir dari berbagai sumber, Jumat (14/7/2023) berikut 7 motivator dengan penghasilan tertinggi di Indonesia.

1. Mario Teguh

Mario Teguh

Motivator pemilik slogan ‘Salam Super’ ini tentunya sudah sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia. Mario Teguh menjadi salah satu motivator tersukses dengan penghasilan tinggi di Indonesia. Kerap mondar mandir di stasiun televisi swasta, Mario Teguh kabarnya bisa menghasilkan sekitar Rp. 100 juta per satu jam acara.

Halaman:
1 2 3
      
