Dian Sastro Berbagi Tips Memilih Furnitur, Seperti Pilih Teman Hidup

BANYAK dari kita melihat sebuah furnitur dari bentuknya atau warnanya yang menggoda, tidak terkecuali Dian Sastrowardoyo. Padahal, belum tentu fungsi dari furnitur tersebut sesuai dengan keinginan kita.

Dia menyebut, setelah berbagai pengalaman memilih furnitur, akhirnya dia pun belajar bahwa ketika kita ingin membeli sebuah furnitur, tidak bisa hanya melihat desain saja.

“Jangan sampai kita beli furnitur untuk pemakaian jangka pendek. Nanti jadi mubazir. Kalau mau nggak repot, dari awal sudah kita pikirkan dengan matang. Terus belilah sesuatu yang lebih tahan lama,” ungkap Dian seperti dilansir dari Antara.

Lebih lanjut, Dian juga mengatakan lebih memilih membeli produk yang bermakna. Meskipun sedikit lebih mahal, namun Dian memastikan bahwa produk furnitur yang ia beli dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang.

“Memilih furnitur itu kayak memilih teman hidup ya. Kita harus renungkan dulu maunya seperti apa, dan kita harus sesuaikan dengan cara hidup di rumah,” kata Dian.

“Misal kita tipe yang kalau duduk di rumah sukanya yang leyeh-leyeh, atau kita tipe yang duduk harus tegak. Jadi furnitur juga sangat berkenaan dengan personality kita di rumah. How do you spend your life at home,” sambungnya.

Senada, Founder of KATTA Indonesia Yurika Dewi menyarankan agar masyarakat tak hanya memikirkan desain saat hendak membeli furnitur. Menurutnya, kegunaan serta kualitas pun perlu menjadi pertimbangan. "Kalau mau isi sesuatu entah rumah atau apartemen yang pertama itu pasti harus dipikirin," katanya.

(Martin Bagya Kertiyasa)