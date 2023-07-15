80 Nama Bayi Perempuan Turki Islam 3 Kata, Cantik dan Jarang Dipakai di Indonesia!

80 Nama Bayi Perempuan Turki Islam 3 Kata berikut ini bisa menjadi referensi Anda. Apa saja nama bayi perempuan tersebut? Simak ulasannya.
Nama bukan sekadar identitas, tetapi juga sarat akan doa untuk anak. Begitupun dengan nama bayi perempuan Turki Islam 3 kata berikut ini.
Tak hanya sarat akan doa, tetapi juga bermakna indah. Berikut 80 nama bayi perempuan Turki Islam 3 kata yang dirangkum dari berbagai sumber, Minggu (16/7/2023).
(80 Nama Bayi Perempuan Turki Islam 3 Kata, Foto: Timesofindia)
1. Azqila Ziya Yildiz: Gadis cerdas yang bercahaya seperti bintang.
2. Asena Lunara Ravza: Bunga biru di padang rumput
3. Azra Naime Karil : perempuan suci bahagia yang mejadi pemimpin
4. Alara Halime Jubaila: pencipta hal-hal indah yang lembut dan memesona.
5. Aiyla Esana Evren: cahaya bulan yang melindungi semesta
6. Bedia Ecrin Ilke: Karunia Allah yang tidak pernah ada sebelumnya dan menjadi penerang kehidupan.
7. Bilge Derya Dilek: gadis bijaksana seperti laut yang penuh harapan.
8. Beyza Akasma Caira: Mawar putih yang suci dan menyegarkan.
9. Berna : perempuan muda
10. Beria : paling cantik
11. Cemile Zehra Emiri: Gadis cantik yang bersinar dan setia.
12. Canan Elmas Feray: Kesayangan seperti berlian di bawah sinar bulan.
13. Ceylan Ceyda Bilge: rusa yang sangat cepat yang cantik dan bijaksana.
14. Ceyda Sezen Vahide: wanita cantik berakal sehat yang unik.
15. Caria Sevda Tubba: Cinta yang mengalir seperti air yang murni
16. Dilay : bulan tercantik
17. Defne : tinggi dan agung
18. Damla Tansu Zumra: tetesan air saat fajar bak batu permata.
19. Derya Emine Munevver: Gadis dari lautan yang pemberani dan dipercaya
20. Dilara Naila Rahsheda: Gadis penyayang yang suci dan tegak
21. Enfleda Yasmin Beyza: Perempuan suci seperti melati putih.
22. Elmas Rezan Roshan: berlian yang terang dan bercahaya
23. Emira Feriha Hanifah: seorang putri ceria yang kuat
24. Emira Halime Ramadan: Seorang Putri Yang Lemah Lembut Lahir Ketika Angin Timur Berhembus
25. Elnara Yildiz Selim: Bintang Yang Turun Ke Bumi Dengan Pengetahuan Yang Luas
26. Fusun Akasma Cemile: gadis menawan seperti mawar puti yang cantik
27. Fevziye Deniz Dilek: kemenangan bagai laur kebahagiaan penuh harapan
28. Filiz Gulya Gunesh: tumbuh dan berkembang bagai bunga di bawah matahari
29. Feriha Efrina Emira: ceria baik hati dan pandai
30. Feray Zlem Zuhayri: sinar bulan penih kerincuan dan cinta
31. Gamze Afet Yesim: Gadis yang memiliki lesung pipit di wajah yang cantik seperti
32. Gaye Harika Ishik: emas yang indah dan bercahaya
33. Gulizar : memiliki pipi yang lembut dan berwarna merah jambu
34. Gunesh Roshan Nermin: matahari bercahaya dan lembut
35. Harika Almas Sevim: Perempuan Kuat Bak Berlian, Hidup Penuh Cinta
36. Havva Zuhayri Selyn: Perempuan Yang Hidup Penuh Cinta
37. Hulya Aiyla Filiz: Gadis Serupa Cahaya Bulan Yang Memancar Dengan Menawan
38. Ilayda Sevda Tansu: peri air penuh cinta di waktu fajar
39. Inci Zehra Tubba: mutiara yang cerah dan suci
40. Ishik Sema Rezan: cahaya langit terang