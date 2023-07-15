80 Nama Bayi Perempuan Turki Islam 3 Kata, Cantik dan Jarang Dipakai di Indonesia!

80 Nama Bayi Perempuan Turki Islam 3 Kata berikut ini bisa menjadi referensi Anda. Apa saja nama bayi perempuan tersebut? Simak ulasannya.

Nama bukan sekadar identitas, tetapi juga sarat akan doa untuk anak. Begitupun dengan nama bayi perempuan Turki Islam 3 kata berikut ini.

Tak hanya sarat akan doa, tetapi juga bermakna indah. Berikut 80 nama bayi perempuan Turki Islam 3 kata yang dirangkum dari berbagai sumber, Minggu (16/7/2023).

1. Azqila Ziya Yildiz: Gadis cerdas yang bercahaya seperti bintang.

2. Asena Lunara Ravza: Bunga biru di padang rumput

3. Azra Naime Karil : perempuan suci bahagia yang mejadi pemimpin

4. Alara Halime Jubaila: pencipta hal-hal indah yang lembut dan memesona.

5. Aiyla Esana Evren: cahaya bulan yang melindungi semesta

6. Bedia Ecrin Ilke: Karunia Allah yang tidak pernah ada sebelumnya dan menjadi penerang kehidupan.

7. Bilge Derya Dilek: gadis bijaksana seperti laut yang penuh harapan.

8. Beyza Akasma Caira: Mawar putih yang suci dan menyegarkan.

9. Berna : perempuan muda

10. Beria : paling cantik

11. Cemile Zehra Emiri: Gadis cantik yang bersinar dan setia.

12. Canan Elmas Feray: Kesayangan seperti berlian di bawah sinar bulan.

13. Ceylan Ceyda Bilge: rusa yang sangat cepat yang cantik dan bijaksana.

14. Ceyda Sezen Vahide: wanita cantik berakal sehat yang unik.

15. Caria Sevda Tubba: Cinta yang mengalir seperti air yang murni

16. Dilay : bulan tercantik

17. Defne : tinggi dan agung

18. Damla Tansu Zumra: tetesan air saat fajar bak batu permata.

19. Derya Emine Munevver: Gadis dari lautan yang pemberani dan dipercaya

20. Dilara Naila Rahsheda: Gadis penyayang yang suci dan tegak

21. Enfleda Yasmin Beyza: Perempuan suci seperti melati putih.

22. Elmas Rezan Roshan: berlian yang terang dan bercahaya

23. Emira Feriha Hanifah: seorang putri ceria yang kuat

24. Emira Halime Ramadan: Seorang Putri Yang Lemah Lembut Lahir Ketika Angin Timur Berhembus

25. Elnara Yildiz Selim: Bintang Yang Turun Ke Bumi Dengan Pengetahuan Yang Luas

26. Fusun Akasma Cemile: gadis menawan seperti mawar puti yang cantik

27. Fevziye Deniz Dilek: kemenangan bagai laur kebahagiaan penuh harapan

28. Filiz Gulya Gunesh: tumbuh dan berkembang bagai bunga di bawah matahari

29. Feriha Efrina Emira: ceria baik hati dan pandai

30. Feray Zlem Zuhayri: sinar bulan penih kerincuan dan cinta

31. Gamze Afet Yesim: Gadis yang memiliki lesung pipit di wajah yang cantik seperti

32. Gaye Harika Ishik: emas yang indah dan bercahaya

33. Gulizar : memiliki pipi yang lembut dan berwarna merah jambu

34. Gunesh Roshan Nermin: matahari bercahaya dan lembut

35. Harika Almas Sevim: Perempuan Kuat Bak Berlian, Hidup Penuh Cinta

36. Havva Zuhayri Selyn: Perempuan Yang Hidup Penuh Cinta

37. Hulya Aiyla Filiz: Gadis Serupa Cahaya Bulan Yang Memancar Dengan Menawan

38. Ilayda Sevda Tansu: peri air penuh cinta di waktu fajar

39. Inci Zehra Tubba: mutiara yang cerah dan suci

40. Ishik Sema Rezan: cahaya langit terang