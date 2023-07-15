Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Rio Martino Sebastian dan Lady Sarah Karjana Jadi Juara Abnon Seribu 2023

Melati Pratiwi , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |07:47 WIB
Rio Martino Sebastian dan Lady Sarah Karjana Jadi Juara Abnon Seribu 2023
Abnon Seribu 2023.
A
A
A

ABANG None Kepulauan Seribu 2023 akhirnya mencapai malam puncak. Usai para finalis berkerja keras selama beberapa minggu, kini rasa penasaran warga Kepulauan Seribu akan juara baru telah hilang.

Sebelum mengumumkan nama-nama yang menjadi juara, pada malam puncak Abnon Seribu 2023 yang diselenggarakan di Pulau Pramuka para finalis masih harus melalui sejumlah rangkaian. Antara lain, ke-30 finalis wajib menjawab pertanyaan dari para juri, salah satunya Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yakni Angela Tanoesoedibjo.

Abnon Seribu 2023

Tak hanya itu, beberapa kali mereka juga menampilkan pertunjukan menarik berupa tarian tradisional. Hingga akhirnya, saat yang ditunggu-tunggu tiba yakni penentuan juara.

Rio Martino Sebastian ditetapkan sebagai Abang Kepulauan Seribu 2023, ditemani oleh sang None yang tidak lain Lady Sarah Karjana. Meraih peringkat tertinggi di pemilihan Abnon Kepulauan Seribu kali ini membuat keduanya senang dan merasa perjalanan panjang berminggu-minggu seakan terbayar tuntas.

"Perasaan kita sangat senang karena ini bukan hal mudah untuk dicapai," kata Rio Martino pada MNC Portal, di Pulau Pramuka, Jumat (14/7/2023).

"Perjalanan kita selama tujuh minggu, kerja keras kita Alhamdulillah terbayarkan dan juga kami mengucapkan selamat kepada abang none yang mendapatkan juara dan finalis yang sangat luar biasa. Kami bahagia untuk ikatan kami," sambung Lady Menimpali. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
