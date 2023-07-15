Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Tanda Komunikasi Sehat Antara Pasangan, Kunci Hubungan Asmara Langgeng

Novie Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |05:19 WIB
5 Tanda Komunikasi Sehat Antara Pasangan, Kunci Hubungan Asmara Langgeng
Komunikasi kunci hubungan asmara langgeng (Foto: Timesofindia)
A
A
A

KOMUNIKASI merupakan salah satu kunci penting untuk menjalin hubungan asmara yang sehat dengan pasangan. Misalnya dari pemikiran dan pandangan, serta dalam menyelesaian masalah. 

Karenanya, tak jarang pasangan yang bertengkar karena komunikasi tidak baik. Beberapa pasangan harus melatih keterampilan komunikasi mereka dalam hubungan selama bertahun-tahun. Namun seiring berjalannya waktu, mereka akan dapat berbicara secara terbuka dan jujur satu sama lain.

Berikut tanda-tanda komunikasi sehat dengan pasangan yang dilansir dari situs Marriage, Sabtu (15/7/2023)

1. Berikan perhatian penuh pada pasangan

Komunikasi Antara Pasangan

Saat berduaan, usahakan Anda tetap fokus kepada pasangan. Singkirkan dulu gadget atau hal-hal lainnya yang bisa mengganggu momen kebersamaan. Sebagai gantinya, berikan perhatian penuh agar terjalin komunikasi dengan baik.

Agar mengobrol lebih santai dan leluasa, bisa membawa pasangan Anda ke tempat-tempat menyenangkan serta romantis. Sehingga kebersamaan juga perhatian yang akan diberikan akan lebih besar.

2. Jangan menyela pembicaraan

Saat berkomunikasi dengan pasangan , penting bagi kedua belah pihak untuk merasa bahwa mereka memiliki kesempatan untuk berbicara dan didengarkan.

Meskipun pendapat yang pasangan Anda ungkapkan bertolak belakang, namun harus tetap menghormatinya. Ini adalah aspek penting untuk menjaga keterampilan komunikasi dalam hubungan.

3. Bicara tatap muka

Tips Asmara

Salah satu keterampilan komunikasi terbaik dalam hubungan yang dapat Anda gunakan adalah selalu berbicara tentang topik penting secara langsung.

Oleh karena itu dengan cara ini Anda berdua dapat saling memberikan perhatian penuh dan membaca isyarat non-verbal satu sama lain.

