5 Cara Membuat Alis Tumbuh Lebat Secara Alami, Makin Cantik!

ALIS jadi salah satu objek keindahan bagi setiap orang. Bahkan sebagian perempuan ada yang sengaja mencabutnya, dan membentuknya supaya lebih rapi. Selain itu, ada juga yang memakai bahan penebal supaya bulu alis nampak lebat.

Lalu bagaimana cara menumbuhkan alis agar lebih lebat? Dilansir dari laman Food NDTV, berikut ini beberapa bahan supaya alis Anda nampak lebih lebat.

1. Minyak jarak





Menggunakan minyak jarak untuk mempertebal alis adalah cara lama, dan salah satu solusi paling efektif. Ini karena, di dalamnya diperkaya dengan protein , asam lemak, antioksidan, dan vitamin, ini membantu menutrisi folikel rambut Anda.

Pastikan Anda mengoleskan minyak jarak setiap hari pada akar alis Anda, ini meningkatkan pertumbuhan rambut dan juga memastikan bahwa setiap helai rambut tebal dan kuat.

Caranya, pijatkan beberapa tetes minyak jarak ke alis dengan ujung jari Anda. Diamkan selama 30 menit, bersihkan dengan makeup remover, dan basuh wajah dengan air hangat. Lakukan setiap hari sampai alis terlihat tebal.

2. Aloe Vera

Aloe vera atau lidah buaya mengandung senyawa bernama aloenin yang dapat meningkatkan pertumbuhan rambut. Memiliki kandungan kimiawi yang mirip dengan keratin, sehingga bisa meremajakan rambut dengan nutrisinya sendiri, memberikannya lebih banyak elastisitas dan mencegah kerusakan. Tekstur gelnya tidak lengket dan cepat meresap, sehingga bisa dioleskan beberapa kali sehari.

Aloe Vera juga baik untuk penderita sebum berlebih. Ini akan menghilangkan banyak minyak, dan membuka pori-pori folikel, sehingga mendorong pertumbuhan rambut alis. Serta efektif untuk menumbuhkan alis yang tebal atau tebal secara permanen.

Caranya, pertama kupas daun bagian luar lidah buaya dan keluarkan gelnya. Pijat gel ke alis Anda sampai terserap. Simpan sisanya di lemari es.

3. Minyak Zaitun

Minyak zaitun mengandung vitamin A dan E, yang dapat membantu pertumbuhan rambut. Vitamin E menutrisi setiap helai rambut, sementara vitamin A merangsang produksi sebum, minyak alami tubuh yang membantu pertumbuhan rambut.

Anda bisa memakai minyak ini dilakukan setidaknya sekali sehari, untuk melihat hasilnya dalam hitungan minggu.

Caranya, tuangkan setetes minyak zaitun di ujung jari Anda dan pijat di alis Anda. Biarkan selama beberapa jam dan bersihkan dengan pencuci muka dan air.