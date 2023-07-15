Tak Cuma Kanker, Polusi Udara Juga Bisa Sebabkan Serangan Jantung

SEJAK beberapa bulan terakhir kondisi udara di berbagai negara sangat buruk. Polusi ini terdiri dari partikel debu atau asap kendaran bermotor, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, dan ozon di permukaan bumi.

Polutan dibagi menjadi 2 yaitu polutan indoor yang dihasilkan dari pembakaran bahan rumah tangga dan polutan outdoor. Seperti diketahui, polusi udara menyebabkan berbagai macam penyakit, seperti asma, infeksi saluran nafas, alergi, nyeri dada ISPA, dan masih banyak lagi.

Paparan polusi udara juga dapat membuat seseorang berisiko terkena kanker paru-paru, serangan jantung, stroke, dan dalam kasus ekstrim, kematian dini.

Kondisi tersebut dibenarkan oleh Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorokan, dr Taufani Dewi Vitriana, SP.THT-KL RSHB, orang yang sering terpapar polusi udara akan berisiko pada masalah paru-paru seperti asma.

BACA JUGA: Begini Tips Minimalisir Risiko Terkena Polusi Udara

"Apalagi buat mereka yang memang memiliki riwayat penyakit asma, pasti jadi sering kambuh," ucap dr Taufani saat ditemui dalam acara Tapping Healthy Lifestyle Okezone x RSHB bertajuk 'Cegah ISPA Saat Polusi Melanda' di Rumah Sakit Harapan Bunda.