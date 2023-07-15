Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Begini Tips Minimalisir Risiko Terkena Polusi Udara

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |16:25 WIB
Begini Tips Minimalisir Risiko Terkena Polusi Udara
dr Taufani Dewi Vitriana. (Foto: MPI)
A
A
A

POLUSI udara merupakan masalah serius yang hingga saat ini menjadi perhatian banyak orang. Hal ini terjadi disebabkan oleh banyak faktor, mulai dari kebakaran lahan, hingga asap dari kendaraan dan pabrik.

Menurut World Health Organization (WHO), polusi udara memiliki dampak serius terhadap kesehatan manusia. Efek jangka panjang bila orang terlalu banyak menghirup udara kotor bisa menimbulkan berbagai macam penyakit, seperti asma, bronkitis, hingga kanker paru-paru.

Polusi udara juga dapat memperburuk kondisi kesehatan yang sudah ada, seperti penyakit jantung dan gangguan pernapasan kronis. Selain itu juga dapat dapat mengganggu sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan risiko infeksi saluran pernapasan.

Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorokan, dr Taufani Dewi Vitriana, SP.THT-KL RSHB mengatakan udara yang buruk memang sulit dicegah, namun setiap orang bisa melakukan beberapa pencegahan agar kondisi kesehatan tidak memburuk.

"Saat beraktivitas di luar ruangan bisa menggunakan masker yang sesuai dengan standar untuk partikel kecil, kayak KN95 atau KF94," ujar dokter yang akrab disapa dr Fani itu saat ditemui di acara Tapping Healthy Lifestyle Okezone x RSHB bertajuk 'Cegah ISPA Saat Polusi Melanda' di Rumah Sakit Harapan Bunda, Sabtu (15/7/2023).

Selain itu juga sebaiknya di dalam ruangan menggunakan air purifier untuk pembersihan udara. Letakan air purifier di tempat-tempat yang sering digunakan untuk berkumpul bersama keluarga. Bisa juga ditaruh di kamar anak yang memiliki risiko imunitas rendah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/481/3142999/polusi_udara-lbp4_large.jpg
Polusi Udara Memburuk, Waspadai 4 Penyakit Ini Moms
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/482/3075209/polusi_udara-mvgM_large.jpg
Tips Cerdas Menangkal Polusi Udara agar Tetap Sehat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/13/482/3074196/jaga_kesehatan_dari_polusi_udara-uL0n_large.jpg
Tips Menjaga Kesehatan dari Polusi Udara di Berbagai Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/11/481/3047365/subsidi-kesehatan-akibat-polusi-udara-diperkirakan-tembus-rp38-triliun-begini-respon-pemerintah-BllVuj6ko6.jpg
Subsidi Kesehatan Akibat Polusi Udara Diperkirakan Tembus Rp38 Triliun, Begini Respon Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/03/487/3029387/polusi-udara-di-dalam-ruangan-jadi-penyebab-masalah-kesehatan-5vNUm7M1bV.jpg
Polusi Udara di dalam Ruangan Jadi Penyebab Masalah Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/30/481/3027897/kualitas-udara-buruk-bikin-masyarakat-rentan-terkena-ispa-ini-saran-dokter-oNcRuBMruy.jpg
Kualitas Udara Buruk Bikin Masyarakat Rentan Terkena ISPA, Ini Saran Dokter
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement