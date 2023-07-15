5 Tips Menurunkan Kolesterol Tanpa Obat, Apa Saja?

MENGIDAP kolesterol tinggi bikin tubuh terasa tak enak, dari merasa nyeri di kepala hingga kesemutan. Jika merasa kolesterol di tubuh tinggi segera periksa ke dokter dan melakukan berbagai upaya untuk menurunkannya.

Nah, menurunkan kolesterol tinggi sebetulnya dapat dimulai dari hal-hal kecil, seperti menerapkan gaya hidup yang lebih sehat dalam kehidupan sehari-hari.

Dikutip dari Siloam Hospitals berikut berbagai cara menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh. Apa saja?

1. Menjaga Berat Badan Ideal

Obesitas atau kelebihan berat badan merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam tubuh. Maka dari itu, Anda disarankan untuk mengontrol berat badan untuk menjaga kadar kolesterol normal.

Menurut penelitian Alexander B Leichtle yang dipublikasi pada American Journal of Clinical Nutrition, menurunkan dan mengendalikan berat badan dalam jangka panjang dapat memengaruhi metabolisme tubuh terhadap kolesterol. Berat badan yang ideal dapat membantu meningkatkan penyerapan kolesterol baik (HDL) dan mencegah penumpukan kolesterol jahat (LDL).

2. Rutin Berolahraga

Rutin olahraga menjadi salah satu cara efektif untuk menurunkan dan menjaga berat badan ideal. Lebih dari itu, olahraga yang dilakukan secara rutin dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dan meningkatkan kolesterol baik.

Cara menurunkan kolesterol jahat bisa dilakukan dengan berolahraga minimal 30 menit per hari atau lima kali dalam seminggu. Anda dapat melakukan olahraga ringan, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda jarak dekat.

3. Kelola Stres

Jika mendapatkan tekanan pekerjaan atau tekanan dari rumah, Anda harus belajar mengelola stres. Diketahui bahwa kondisi stres dalam waktu yang lama dapat membawa dampak negatif pada tubuh, salah satunya meningkatkan kadar kolesterol jahat (LDL) dan trigliserida dalam tubuh. Ketika sedang stres, tubuh akan melepaskan hormon kortisol dan adrenalin yang dapat memengaruhi kadar kolesterol.

