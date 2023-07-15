Awas! Polusi Udara Bisa Sebabkan Kanker Paru-Paru Loh

POLUSI udara memiliki dampak yang buruk bagi kesehatan, apalagi setiap hari menghirup udara tersebut. Di dalam udara yang kotor mengandung banyak zat berbahaya yang dapat menyebabkan berbagai macam penyakit.

Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorokan, dr Taufani Dewi Vitriana, SP.THT-KL RSHB mengatakan ada beberapa penyakit yang mengintai disebabkan polusi udara yang buruk. Hal itu membuat kita harus tetap waspada untuk menjaga kesehatan agar tidak mudah terserang penyakit.

"Untuk polusi udara biasanya ada keluhan di hidung, hidung berair kemudian menyebabkan sesak nafas," ujar dr Fani saat ditemui dalam acara Tapping Healthy Lifestyle Okezone x RSHB bertajuk 'Cegah ISPA Saat Polusi Melanda' di Rumah Sakit Harapan Bunda, Sabtu (15/7/2023).

Selain sesak napas, seseorang yang terpapar udara buruk juga bisa menyebabkan batuk, flu, hingga nyeri di area tenggorokan. "Dan kalau sakitnya berlanjut bisa menyebabkan sakit kepala, mual, asma, dan pneumonia," terangnya.

Lebih lanjut dr Fani menjelaskan, ketika seseorang terpapar polusi udara dapat menyebabkan sinusitis. Terutama bagi mereka yang memiliki riwayat asma, kondisinya akan semakin memburuk.

"Orang yang asma akan mudah kambuh karena udaranya kotor. Selain itu imunitas yang menurun akan menyebabkan infeksi saluran nafas atas," jelasnya.

Bahaya paling fatal dari polusi udara bisa menimbulkan penyakit yang mematikan seperti kanker. "Bisa kanker paru-paru atau kanker nasofaring," pungkasnya.

