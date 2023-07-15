Sambangi Pulau Pramuka, Angela Tanoesoedibjo Turut Menikmati Wisata dan Lepas Tukik





WAKIL Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Angela Tanoesoedibjo menghadiri malam puncak pemilihan Abang None Kepulauan Seribu 2023 di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, Jumat 14 Juli 2023.

Namun, sebelum kegiatan berlangsung, Angela Tanoesoedibjo turut menikmati keindahan spot wisata di Pulau Pramuka seperti Pantai Sunrise dan melepaskan bayi penyu sisik atau tukik ke laut.

Angela Tanoesoedibjo didampingi beberapa juri Abang None Kepulauan Seribu 2023 menaiki bentor untuk menuju lokasi wisata. Di antaranya Sekretaris Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (Events) Kemenparekraf/Baparekraf, Ni Komang Ayu Astiti dan Staf Khusus Presiden RI, Angkie Yudistia.

Malam puncak pemilihan Abang None Kepulauan Seribu 2023 (MPI/Melati)

"Penangkaran hewan laut ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Mereka berkesempatan mendapat pengetahuan tentang pentingnya memperlakukan binatang langka yang dilindungi agar tidak punah," ujar Angela Tanoesoedibjo.

Penyu sisik yang dilepas Angela Tanoesoedibjo merupakan hewan yang terancam punah sehingga wajib dijaga keberadaannya.

Penyu ini umumnya memiliki bentuk tubuh yang datar, dengan sebuah karapaks sebagai pelindung, dan sirip menyerupai lengan yang beradaptasi untuk berenang di samudra terbuka.