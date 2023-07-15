Genjot Kunjungan Turis, Palembang Dorong Buka Penerbangan Langsung dari Negara ASEAN

MASYARAKAT Sadar Wisata (Masata) Sumatera Selatan melakukan upaya pendekatan dan melobi ke maskapai penerbangan nasional maupun internasional, untuk membuka kembali rute penerbangan langsung dari Palembang ke negara kawasan Asia Tenggara (ASEAN).

"Pembukaan rute penerbangan langsung ke kawasan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) seperti ke Malaysia, Singapura, dan Thailand terus diperjuangkan untuk mendukung pengembangan industri pariwisata di Palembang dan daerah Sumsel lainnya," kata Ketua Masata Sumsel, Herlan Aspiudin seperti dikutip dari ANTARA, Minggu (16/7/2023).

Masjid Agung Palembang

Sebelum terjadi pandemi COVID-19, ada beberapa maskapai penerbangan membuka rute penerbangan langsung seperti Palembang-Singapura dan Palembang-Malaysia.

Setelah pandemi COVID-19 berakhir dan pembatasan dicabut, penerbangan langsung ke luar negeri dari Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang hingga Juli 2023 masih tertutup.

Berdasarkan komunikasi dengan pihak maskapai penerbangan, mereka mengupayakan segera membuka penerbangan langsung dari Palembang ke beberapa kota di kawasan ASEAN.

"Kami terus mengupayakan pembukaan rute penerbangan ke kawasan ASEAN dan menjadikan Bandara SMB II Palembang sebagai pintu masuk atau entry point berbagai jalur penerbangan internasional," kata Herlan.

Sementara Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumsel Aufa Syahrizal menambahkan bahwa pembukaan rute penerbangan dari Palembang ke beberapa negara ASEAN tidak hanya dapat mendukung pengembangan industri pariwisata tetapi juga perdagangan antarnegara kawasan Asia Tenggara.