HOME WOMEN TRAVEL

Catat! Begini Panduan Perjalanan Liburan Musim Panas di Turki

Antara , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |07:01 WIB
Catat! Begini Panduan Perjalanan Liburan Musim Panas di Turki
Cappadocia, destinasi wisata populer di Turki (Foto: Unsplash.com)
A
A
A

TURKI menjadi salah satu destinasi internasional favorit warga Indonesia yang memiliki banyak daya tarik wisata mulai dari bangunan bersejarah, pantai eksotis, hingga gua yang memesona.

Juni hingga September disebut sebagai waktu terbaik untuk berkunjung ke Turki karena suhu udaranya hangat. Matahari terbenam sekitar pukul 8-9 malam sehingga lebih banyak waktu untuk menjelajah destinasi Turki sambil menikmati kulinernya yang terkenal lezat.

 BACA JUGA:

Melansir dari ANTARA, beriku rangkuman panduan perjalanan liburan ke Turki dari tiket.com. Panduan lengkapnya juga dapat Anda simak dalam e-book tiket Guide Turki 2023 yang dapat diakses melalui aplikasinya.

 Ilustrasi

Hagia Sophia di Istanbul, Turki. (Okezone.com/Alan Pamungkas)

Persiapan perjalanan dan pilihan transportasi

Anda wajib memperhatikan beberapa syarat saat menyiapkan perjalanan ke Turki seperti memiliki paspor yang berlaku minimal hingga 150 hari dari tanggal kedatangan.

 BACA JUGA:

Untuk transportasi, Anda dapat memilih penerbangan langsung Jakarta - Istanbul. Saat memesan tiket pesawat, manfaatkanlah promo agar dapat menghemat pengeluaran.

Ketika sampai di Turki, manfaatkan transportasi umum yang terjangkau untuk mengelilingi kota seperti metrobus, Istanbul tram, kapal feri, hingga kereta cepat Turki.

Untuk memudahkan, Anda bisa membeli Turkey City Pass by Tripass yang sudah termasuk 15 kali perjalanan dengan metro hingga feri melalui tiket.com.

