Simak! Ini Perbedaan Outing dan Outbound

MENGULAS perbedaan outing dan outbound yang mungkin kerap dianggap sama oleh sebagian orang. Keduanya memang sama-sama kegiatan di luar ruangan (outdoor) yang melibatkan banyak orang atau kelompok. Biasanya diadakan oleh komunitas.

Outing dan outbound berkaitan dengan rekreasi, hiburan serta menepi lebih dulu dari penatnya pekerjaan. Keduanya juga sebagai tanda apresiasi bagi tim yang sudah bekerja keras selama ini.

Nah berikut ini adalah perbedaan outing dan outbound yang perlu Anda ketahui, seperti dihimpun dari berbagai sumber.

Outing

Banyaknya pekerjaan yang di kantor tak dipungkiri dapat membuat jadi penat, badan terasa lelah, terlebih dengan banyaknya beban pekerjaan yang bisa membuat seseorang menjadi stres (burnout) sehingga akan menggangu produktivitas.

Nah agar kembali produktif dan sebagai tanda apresiasi, umumnya perusahaan atau kantor tempat di mana Anda bekerja akan meluangkan waktu untuk melakukan outing.

Outing adalah salah satu cara perusahaan memanjakan karyawannya yang sudah berkontribusi. Kegiatan ini juga bisa menjadi cara untuk meningkatkan produktivitas karyawannya.

Outing diisi dengan kegiatan bebas maupun permainan ringan yang tidak terlalu berat secara fisik, pikiran maupun emosional. Biasanya dilakukan di luar kota atau pergi menginap di villa, untuk sekadar merefleksikan diri agar tidak mudah stres dari beban pekerjaan.