HOME WOMEN TRAVEL

Catat! Ini Waktu Terbaik Berlibur ke Pulau Bintan, Destinasi Wisata Mewah di Indonesia

Novie Fauziah , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |18:12 WIB
Catat! Ini Waktu Terbaik Berlibur ke Pulau Bintan, Destinasi Wisata Mewah di Indonesia
Treasure Bay Bintan di Pulau Bintan, Kepulauan Riau. (Foto: Bintan-Resort)
A
A
A

PULAU Bintan, Kepulauan Riau merupakan destinasi wisata mewah di Indonesia yang sering jadi sasaran orang-orang berduit dan turis mancanegara. Keindahan Bintan sangat memukau, ada beragam tempat wisata dan resort-resort berkelas dunia.

Lantas kapan waktu terbaik untuk berlibur ke Pulau Bintan?

Berkunjung ke Bintan sebenarnya bisa kapan saja. Tapi, jika ingin waktu terbaik untuk liburan di Bintan sebaiknya datang pada Januari, Februari, dan Oktober, karena pada saat itu cuacanya sedang bagus.

Sedangkan di bulan Maret, April dan Juni sedang panas, rata-rata suhunya bisa mencapai 32 Celcius pada siang hari dan 26 celcius di malam harinya. Maka jika Anda berkunjung pada ketiga tersebut harus mempersiapkan diri peralatan dan bekal, yakni untuk menghadapi cuaca panas di Bintan.

Bintan yang berada dekat Singapura dan Johor Baru, Malaysia memang jadi favorit wisatawan terutama dari negara-negara tetangga. Tiga ribu pulau besar dan kecil di Bintan menggoda untuk untuk segera dikunjungi, bahkan kawasan ini jadi bagian destinasi wisata prioritas lho.

 Ilustrasi

Wisata di Pulau Bintan

Selain bermain di pantainya yang indah dan memesona, ada banyak aktivitas menarik lainnya yang bisa Anda lakukan saat di Pulau Bintan. Berikut di antaranya:

Sensasi watersports seru di Nirwana Beach Club, Nirwana Gardens

Terletak di dalam Nirwana Gardens Resort, Nirwana Beach Club menyambut Anda di tempat peristirahatan tepi pantai terbaik, di mana Anda akan dimanjakan oleh alam, tradisi abadi gaya hidup desa, dan berbagai aksi olahraga air yang menyenangkan.

Jelajahi dunia akuatik dengan tur snorkeling atau cukup nikmati dayung yang menenangkan di hari yang cerah.

Halaman:
1 2
      
