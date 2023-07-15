Adiknya Jadi None Favorit Kepulauan Seribu 2023, Yuki Kato : Aku Bangga Banget

REINA Kato terpilih sebagai None Favorit Kepulauan Seribu 2023 dalam malam puncak pemilihan Abang None Kepulauan Seribu 2023 di Pulau Pramuka, DKI Jakarta, Jumat (14/7/2023). Reina berpasangan dengan Dwiki Bagus Wirdawan sebagai Abang Favorit.

Mengenakan kebaya encim biru muda dan selendang kuning di atas kepala, Reina yang merupakan adik dari aktris Yuki Kato tampak bahagia saat menerima piala bersama Dwiki Bagus Wirdana.

Yuki Kato yang turut hadir ke malam puncak Abnon Seribu 2023 turut bahagia adiknya terpilih jadi pasangan duta pariwisata terfavorit Kepulauan Seribu.

"Gak nyangka, karena aku tuh baru tahu dia ikut kompetisi ini pas aku mau balik ke Jakarta, terus aku baru tahu dia sibuk karena ikut karantina Abang None," kata Yuki Kato kepada MNC Portal di Pulau Pramuka.

Meskipun terkejut, tapi bintang film Operation Wedding sangat bangga pada sang adik tercinta. Lewat ajang ini, Yuki merasa Reina bisa semakin mengenal dunia baru.

"Aku kaget banget dia memberanikan dirinya untuk ikut kompetisi seperti ini, terus menjadi kenal sama dunia yang baru, karakter baru, aku bangga banget sama dia," lanjut Yuki.