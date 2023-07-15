Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Adiknya Jadi None Favorit Kepulauan Seribu 2023, Yuki Kato : Aku Bangga Banget

Melati Pratiwi , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |10:39 WIB
Yuki Kato (Foto: MPI/Melati)
Yuki Kato (Foto: MPI/Melati)
A
A
A

REINA Kato terpilih sebagai None Favorit Kepulauan Seribu 2023 dalam malam puncak pemilihan Abang None Kepulauan Seribu 2023 di Pulau Pramuka, DKI Jakarta, Jumat (14/7/2023). Reina berpasangan dengan Dwiki Bagus Wirdawan sebagai Abang Favorit.

Mengenakan kebaya encim biru muda dan selendang kuning di atas kepala, Reina yang merupakan adik dari aktris Yuki Kato tampak bahagia saat menerima piala bersama Dwiki Bagus Wirdana.

 BACA JUGA:

Yuki Kato yang turut hadir ke malam puncak Abnon Seribu 2023 turut bahagia adiknya terpilih jadi pasangan duta pariwisata terfavorit Kepulauan Seribu.

"Gak nyangka, karena aku tuh baru tahu dia ikut kompetisi ini pas aku mau balik ke Jakarta, terus aku baru tahu dia sibuk karena ikut karantina Abang None," kata Yuki Kato kepada MNC Portal di Pulau Pramuka.

BACA JUGA:

15 Pasang Abang None Kepulauan Seribu 2023 Diajak Keliling Pulau, Ini Tujuannya! 

Meskipun terkejut, tapi bintang film Operation Wedding sangat bangga pada sang adik tercinta. Lewat ajang ini, Yuki merasa Reina bisa semakin mengenal dunia baru.

"Aku kaget banget dia memberanikan dirinya untuk ikut kompetisi seperti ini, terus menjadi kenal sama dunia yang baru, karakter baru, aku bangga banget sama dia," lanjut Yuki.

