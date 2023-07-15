Rio Martino Sebastian dan Lady Sarah Jadi Abang None Kepulauan Seribu 2023

RIO Martino Sebastian dan Lady Sarah Karjana terpilih sebagai pasangan Abang None Kepulauan Seribu 2023. Keduanya ditetapkan sebagai pasangan duta pariwisata dalam malam puncak pemilihan Abnon Seribu 2023 di Pulau Pramuka, DKI Jakarta, Jumat (14/7/2023) malam.

Sebelum mengumumkan nama-nama terpilih 30 finalis Annon Seribu 2023 wajib menjawab pertanyaan dari para juri salah satunya Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yakni Angela Tanoesoedibjo.

Tak hanya itu, beberapa kali mereka juga menampilkan pertunjukan menarik berupa tarian tradisional. Hingga akhirnya, saat yang ditunggu-tunggu tiba yakni penentuan juara.

Rio Martino Sebastian dan Lady Sarah Karjana sangat bahagia terpilih sebagai pasangan Abang None Kepulauan Seribu 2023.

"Perasaan kita sangat senang karena ini bukan hal mudah untuk dicapai," kata Rio Martino pada MNC Portal.

"Perjalanan kita selama tujuh minggu, kerja keras kita alhamdulillah terbayarkan dan juga kami mengucapkan selamat kepada abang none yang mendapatkan juara dan finalis yang sangat luar biasa. Kami bahagia untuk ikatan kami," sambung Lady.